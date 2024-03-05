У Макрона опровергли "заявление" о неготовности отправлять войска в Украину уже в ближайшее время

Несмотря на сообщения СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон не утверждал, что "в ближайшем будущем" развертываний французских войск в Украине не будет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне, 4 марта, чешский портал Novinky опубликовал новость, которая ссылалась на слова Макрона из совместного интервью двум чешским изданиям. В ней в частности содержалась такая цитата французского президента:

"Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всём, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории".

Это сообщение получило огласку и в Украине на фоне дискуссии о возможном направлении войск в Украину, которую Макрон инициировал ранее. В частности этот фрагмент интервью распространила "Европейская правда".

В Париже настаивают, что этого в разговоре президента для чешских СМИ не звучало. Также французский дипломат предоставил "Европейской правде" транскрипт интервью, где отсутствует цитата, которая изначально была опубликована на сайте Novinky.

Чешские медиа, между тем, удалили цитату, которую отрицают в МИД Франции. По состоянию на сейчас цитата Макрона о войсках "в ближайшем будущем" действительно отсутствует в новости. Но она есть в архивированной копии страницы по состоянию на обед 4 марта и по меньшей мере несколько часов присутствовала там.

Напомним, Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.