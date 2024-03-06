Зеленский: Украина и Греция начали готовить двустороннее соглашение по безопасности

Представители Украины и Греции начали подготовку двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности в соответствии с заключенным лидерами "Группы семи" меморандумом на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил 6 марта президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

"Мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по безопасности гарантий – нашего сотрудничества в области безопасности. Надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение к подписанию", – сказал глава государства.

Он добавил, что соглашение должно зафиксировать достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, "а также и на следующие десять лет – именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты".

Соглашения по безопасности заключаются в соответствии с рамочной декларацией, заключенной между Украиной и государствами "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. К этой декларации уже присоединились более трех десятков государств.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

Читайте также: Какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.