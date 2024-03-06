Зеленський: Україна та Греція почали готувати двосторонню безпекову угоду

Представники України та Греції почали підготовку двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки відповідно до укладеного лідерами "Групи семи" меморандуму на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив 6 березня президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

"Ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій – нашої співпраці в галузі безпеки. Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання", – сказав голова держави.

Він додав, що угода має зафіксувати досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, "а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати".

Безпекові угоди укладаються відповідно до рамкової декларації, укладеної між Україною й державами "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. До цієї декларації вже долучились понад три десятки держав.

На сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також Італією, Канадою та Нідерландами.

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