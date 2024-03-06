Франция поддерживает избрание Рютте следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время визита в Нидерланды 6 марта заявил, что Париж поддерживает избрание главы нидерландского правительства Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", слова Атталя цитирует агентство AFP.

"Конечно, мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в НАТО, учитывая его опыт, его способность создать очень широкую коалицию и его способность действовать ради нашей коллективной безопасности", – сказал французский премьер на совместной с Рютте пресс-конференции.

Сам Рютте, комментируя тему НАТО, вспомнил о президентских выборах в США и выразил уверенность, что независимо от их результатов Штаты будут оставаться надежными партнерами и членами Альянса.

57-летний Марк Рютте является главным претендентом на замену Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Сейчас он исполняет обязанности премьера Нидерландов до формирования нового правительства.

Ожидается, что преемник Столтенберга – бывшего премьер-министра Норвегии, который руководил НАТО в течение десяти лет – будет объявлен до июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

Ранее публично о поддержке Рютте объявили Соединенные Штаты, Великобритания и Германия. Но окончательное решение должно быть принято с согласия всех стран-членов НАТО.

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