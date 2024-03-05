Сийярто не хочет назначения генсеком НАТО Рютте, который "хотел поставить Венгрию на колени"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Будапешт "не может поддержать" назначение главы нидерландского правительства Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции в Будапеште 5 марта, его слова цитирует портал Telex, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД в ответ на вопрос об избрании Рютте генеральным секретарем НАТО заявил, что Венгрия точно не может его поддержать.

"Мы, безусловно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени. Было бы очень странно, если бы кандидатуру такого человека поддержало венгерское правительство", – сказал Сийярто.

Как известно, НАТО стремится назначить преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который уходит в отставку, накануне юбилейного саммита Альянса по случаю 75-й годовщины в Вашингтоне в июле.

Известно, что Великобритания поддерживает кандидатуру Марка Рютте на должность. Также за его кандидатуру выступили США и Германия.

Но для одобрения кандидатуры нового генсека Альянса требуется согласие всех его членов, включая Венгрию.

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