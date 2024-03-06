Франція підтримує обрання Рютте наступним генсеком НАТО

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час візиту до Нідерландів 6 березня заявив, що Париж підтримує обрання голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Атталя цитує агентство AFP.

"Звичайно, ми підтримуємо кандидатуру Марка Рютте в НАТО, враховуючи його досвід, його здатність створити дуже широку коаліцію і його здатність діяти заради нашої колективної безпеки", – сказав французький прем’єр на спільній з Рютте пресконференції.

Сам Рютте, коментуючи тему НАТО, згадав про президентські вибори у США й висловив упевненість, що незалежно від їхніх результатів Штати залишатимуться надійними партнерами й членами Альянсу.

57-річний Марк Рютте є головним претендентом на заміну Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Наразі він виконує обов’язки прем’єра Нідерландів до формування нового уряду.

Очікується, що наступник Столтенберга – колишнього прем'єр-міністра Норвегії, який керував НАТО протягом десяти років – буде оголошений до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні.

Раніше публічно про підтримку Рютте оголосили Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина. Але остаточне рішення має бути ухвалене за згодою всіх країн-членів НАТО.

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