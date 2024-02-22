Німеччина підтримує призначення Рютте генсеком НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує призначення голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, його цитує телеканал n-tv, повідомляє "Європейська правда".
За словами Гебештрайта, Шольц "підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО".
"Маючи величезний досвід, великі знання в галузі політики безпеки і сильні дипломатичні здібності, Марк Рютте є видатним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО", – додав представник Шольца.
Як відомо, НАТО прагне призначити наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який йде у відставку, напередодні ювілейного саміту Альянсу з нагоди 75-ї річниці у Вашингтоні в липні.
Відомо, що Велика Британія підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду. Перед цим видання Politico з посиланням на американського посадовця повідомило, що президент США Джо Байден теж підтримує кандидатуру Рютте.
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