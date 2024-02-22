Sky News: У Британії слідом за США заявили про підтримку кандидатури Рютте на пост генсека НАТО

Велика Британія підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генсека НАТО.

Про це стало відомо Sky News від джерела в МЗС Британії, передає "Європейська правда".

Очікується, що Єнс Столтенберг, який є генеральним секретарем Альянсу з 2014 року, піде у відставку цього року після того, як йому неодноразово продовжували термін перебування на посаді.

Усі члени Альянсу мають узгодити кандидатуру його наступника в процесі, який зазвичай проходить за закритими дверима, тому важливо, що Велика Британія публічно підтримала потенційного кандидата.

Джерело в Міністерстві закордонних справ повідомило, що Велика Британія вважає Марка Рютте, досвідченого політика, ідеальною людиною для керівництва Альянсом в той час, коли НАТО наполегливо працює над зміцненням своєї обороноздатності для стримування російської агресії.

"Велика Британія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО, який замінить Єнса Столтенберга", – заявив британський урядовець.

"Рютте користується повагою в Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони і безпеки і забезпечить, щоб Альянс залишався сильним і готовим захищати і стримувати", – додав він.

Перед цим видання Politico з посиланням на американського посадовця повідомило, що президент США Джо Байден теж підтримує кандидатуру Рютте.

Раніше Марк Рютте заявляв, що Європа повинна припинити скаржитися щодо можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента США та зосередитися на тому, що вона може зробити для України.