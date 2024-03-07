Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на выборах

Президент США Джо Байден призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах после того, как бывшая конкурентка Дональда Трампа в борьбе за президентскую номинацию от Республиканской партии вышла из гонки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

"Дональд Трамп четко дал понять, что ему не нужны сторонники Никки Хейли. Я хочу внести ясность: для них есть место в моей кампании", – отметил Байден.

По его словам, нужно много мужества, чтобы баллотироваться в президенты. Он отметил, что "это особенно актуально в сегодняшней Республиканской партии, где так мало кто решается говорить правду о Дональде Трампе".

"Никки Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который всегда следует за ним, о его неспособности отличить правильное от неправильного, о его пресмыкании перед Владимиром Путиным", – указал Байден.

Президент США признал значительные политические разногласия между его кампанией и сторонниками Хейли, но указал на "фундаментальные вопросы", такие как поддержка НАТО и сохранение демократии, где обе стороны могут найти общий язык.

"Мы все знаем, что это не обычные выборы. И ставки для Америки не могут быть выше", – считает Байден.

"Я знаю, что демократы, республиканцы и независимые не согласны по многим вопросам и имеют сильные убеждения. Это хорошо. Это то, за что выступает Америка. Но я также знаю, что демократов, республиканцев и независимых объединяет любовь к Америке", – резюмировал он.

Накануне Хейли официально подтвердила, что выходит из борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Свое заявление Хейли сделала на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.