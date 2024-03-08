Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров

Польское правительство в четверг обвинило хулиганов и провокаторов в столкновениях во время фермерских протестов, в результате которых пострадали правоохранители, и пообещало привлечь виновных к ответственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что некоторые люди воспользовались законными протестами, чтобы устроить беспорядки.

"Я хочу, чтобы было понятно: мы должны различать две категории. Фермеры, которые протестовали в соответствии с законом. Но мы также имели дело с небольшой группой хулиганов и провокаторов, которые нападали на полицию", – сказал он.

В то же время премьер-министр Дональд Туск заявил, что те, кого признают виновным в провоцировании насилия "по политическим или другим причинам", будут наказаны в соответствии с законом.

Варшавская полиция сообщила, что 14 правоохранителей получили ранения, один из них – серьезные. По данным полиции, задержали более 50 участников протестов, 26 из них находятся под следствием.

В среду протесты фермеров в польской столице Варшаве переросли в столкновения, в результате которых несколько правоохранителей пострадали.

Во время акции фермеров у здания польского Сейма произошли беспорядки, потасовки и акты агрессии. После 14:00 участники демонстрации начали бросать брусчатку в полицейских – те в ответ применили слезоточивый газ.

Ранее Туск предложил фермерам, которые последние несколько месяцев устраивают массовые протесты в стране, встретиться в эту субботу, 9 марта, для решения спорных вопросов.

Также польский премьер анонсировал внесение в Сейм проекта резолюции, которая призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

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