Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві

Польський уряд у четвер звинуватив хуліганів та провокаторів у сутичках під час фермерських протестів, внаслідок яких постраждали правоохоронці, та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський заявив, що деякі люди скористалися законними протестами, щоб влаштувати заворушення.

"Я хочу, щоб було зрозуміло: ми повинні розрізняти дві категорії. Фермери, які протестували відповідно до закону. Але ми також мали справу з невеликою групою хуліганів й провокаторів, які нападали на поліцію", – сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що ті, кого визнають винним у провокуванні насильства "з політичних або інших причин", будуть покарані відповідно до закону.

Варшавська поліція повідомила, що 14 правоохоронців отримали поранення, один із них – серйозні. За даними міліції, затримали понад 50 учасників протестів, 26 із них перебувають під слідством.

У середу протести фермерів у польській столиці Варшаві переросли у сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали.

Під час акції фермерів біля будівлі польського Сейму сталися заворушення, штовханина і акти агресії. Після 14:00 учасники демонстрації почали кидати бруківку в поліцейських – ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Раніше Туск запропонував фермерам, які останні кілька місяців влаштовують масові протести в країні, зустрітись цієї суботи, 9 березня, для вирішення суперечливих питань.

Також польський прем’єр анонсував внесення до Сейму проєкту резолюції, яка закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт продуктів харчування та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

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