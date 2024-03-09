Британія офіційно пропонує Німеччині обміняти Taurus на Storm Shadow, щоб передати їх Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Taurus на британські Storm Shadow, щоб надати Україні далекобійне озброєння.
Відповідну заяву Кемерон зробив в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
"Ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України", – зазначив очільник британського МЗС.
Ідея британського міністра полягає в тому, що Німеччина могла б поставити Taurus до Британії, а британський уряд натомість надав би Україні додаткові ракети Storm Shadow.
"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього та всіх інших питань, щоб допомогти Україні", – сказав Кемерон.
Однак він "не хотів би розкривати деталі і розповідати нашим опонентам про те, що ми маємо намір робити".
Кемерон відкинув побоювання, що постачання крилатих ракет може призвести до ескалації війни в Україні.
"Цілком можливо накласти обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації"- сказав міністр.
Він підкреслив, що Британія довіряє запевненням, наданим Україною, а також додав, що в Лондоні задоволені досягнутими домовленостями.
"Інакше ми б цього не робили", – зазначив глава МЗС.
Наприкінці січня газета Handelsblatt повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.
Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.
Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.
Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус тоді заявляв, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.