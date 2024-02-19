В испанской Валенсии за две недели зафиксировали сотни нарушений правил велосипедами и самокатами

В Валенсии за две недели усиленного контроля за соблюдением правил дорожного движения велосипедистами и водителями микротранспорта зафиксировали сотни нарушений.

Об этом сообщает испанское ABC, пишет "Европейская правда".

Долгое время действовала информационная кампания для велосипедистов и водителей микротранспорта о том, как они обязаны вести себя на дороге, а с 6 февраля начался этап контроля соблюдения правил.

С тех пор полиция зарегистрировала 798 нарушений со стороны таких водителей. Почти треть из них составляют случаи езды без шлема или в наушниках, более сотни – передвижение по тротуару, остальные – превышение скорости, пользование телефоном во время движения, перевозка пассажиров, когда транспортное средство для этого не предусмотрено. Одного водителя поймали в состоянии алкогольного опьянения, еще одного – в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в последние годы во многих европейских городах начали ужесточать правила пользования электросамокатами после того, как прокатные сервисы стали широко доступными и электросамокаты начали создавать проблемы из-за недостаточной урегулированности отрасли и безответственности пользователей.

Наиболее радикально поступил Париж, где прокатные сервисы электросамокатов запретили после соответствующего решения горожан на референдуме.

Тем временем город Маастрихт в Нидерландах усиливает борьбу со стихийной парковкой велосипедов.