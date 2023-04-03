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Жители Парижа на референдуме поддержали запрет электросамокатов на референдуме

Понедельник, 3 апреля 2023, 08:38

Подавляющее большинство жителей Парижа проголосовало за запрет электросамокатов на улицах французской столицы на референдуме в воскресенье.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Запрет электросамокатов получил от 85,77% до 91,77% голосов в 20 округах Парижа, которые опубликовали результаты референдума. Голосование не имеет обязательной силы, но, по словам городских властей, решение будет выполняться.

На голосование в воскресенье наблюдались длинные очереди на участках по всему городу, что нетипично.

В Париже 2022 год снова стал рекордным по количеству ДТП с участием электросамокатов - пострадали почти полтысячи человек и трое погибли. Это третий год подряд, когда такая статистика растет.

Электрические самокаты, доступ к которым осуществляется через приложения для смартфонов, работают в Париже с 2018 года, но после жалоб на их хаотичное размещение, в 2020 году Париж сократил количество операторов до трех.

С ними были заключены трехлетние контракты, установлено требование ограничить скорость самокатов до 20 км/ч и определены специальные места для парковки самокатов. Нынешние контракты продлятся до сентября.

Операторы предложили дополнительные правила, включая проверку пользователей, достигших 18-летнего возраста, фиксацию номерных знаков, чтобы полиция могла идентифицировать нарушителей правил дорожного движения, а также ограничения на одного пассажира.

В воскресенье такие операторы, как Tier и Lime, разослали пользователям бесплатные коды ваучеров, чтобы поощрить их проголосовать против запрета.

Города по всему миру ужесточают правила в отношении электросамокатов, ограничивая количество операторов, а также скорость и места для парковки.

Напомним, в правительстве Франции подготовили проект новых правил и требований по пользованию электросамокатами, чтобы лучше урегулировать отрасль и реагировать на проблемы, возникшие с появлением индивидуального электротранспорта.

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Франция ЕвроЖизнь

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