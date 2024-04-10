Европарламент рассмотрит долгожданную реформу законодательства ЕС об убежище

Европарламент в среду ожидаемо финализирует реформу законодательства ЕС о получении убежища.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Обновление законодательства по миграции и убежищу обсуждали более 8 лет.

Цель изменений заключается в том, чтобы страны могли эффективно реагировать на большое количество заинтересованных получить убежище в Европе, в частности, чтобы лиц с небольшими шансами на положительное решение могли депортировать быстрее и напрямую с внешних границ ЕС. Из-под более жестких правил исключают только несовершеннолетних.

Наиболее ожидаемыми изменения являются для Италии и Греции, которые годами остаются основными "воротами" для миграции в Европу из стран Африки и Ближнего Востока через Средиземное море.

Напомним, в конце 2023 года испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

Согласно предварительному соглашению, страны ЕС на юге введут более строгую процедуру предоставления убежища на своих границах, и будут иметь больше полномочий для высылки искателей убежища, которым было отказано.

Страны, расположенные дальше вглубь континента, получат выбор: принять определенное количество мигрантов или оплатить средства в общий фонд ЕС.

За 2023 год в ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.