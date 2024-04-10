Укр Рус Eng

Європарламент розгляне довгоочікувану реформу законодавства ЄС про притулок

Новини — Середа, 10 квітня 2024, 10:50 — Марія Ємець

Європарламент у середу очікувано фіналізує реформу законодавства ЄС щодо отримання притулку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Оновлення законодавства щодо міграції та притулку обговорювали понад 8 років. 

Фінляндія закликає ЄС відреагувати на використання Росією міграції як зброї

Мета змін полягає у тому, щоб країни могли ефективніше реагувати на велику кількість зацікавлених отримати притулок у Європі, зокрема, щоб осіб з невеликими шансами на позитивне рішення могли депортувати швидше та напряму із зовнішніх кордонів ЄС. З-під жорсткіших правил виключають лише неповнолітніх. 

Найбільш очікуваними зміни є для Італії та Греції, які роками залишаються основними "воротами" для міграції до Європи з країн Африки і Близького Сходу через Середземне море. 

Нагадаємо, наприкінці 2023 року іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку. 

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено. 

Країни, розташовані далі вглиб континенту, отримають вибір: прийняти певну кількість мігрантів або сплатити кошти до спільного фонду ЄС.

За 2023 рік до ЄС торік прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент міграційна криза