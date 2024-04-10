Лидер автономии в Молдове пугает выходом из состава страны в случае объединения с Румынией

Лидер (башкан) автономного региона Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что в случае потенциального объединения Молдовы с Румынией хочет инициировать выход из состава Молдовы и готова просить Россию о "защите", если этому будут препятствовать.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, такие заявления она сделала в общении с российскими госСМИ во время новой поездки в Москву.

Гуцул пригрозила отделением Гагаузии в случае решения Кишинева объединяться с Румынией. Она отметила, что хотела бы, чтобы регион оставался частью Молдовы, но при условии ее независимости, а в случае решения об объединении с Румынией будет "принимать меры".

"Мы понимаем, что в таком случае будет реакция не только Кишинева, но и Бухареста, который контролирует действия молдавской власти. Реакция может быть очень разная, от громких угроз до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию", – заявила она.

Гуцул сказала, что "надеется на здравый смысл", но если такая ситуация возникнет, она "будет обращаться ко всем странам, конечно, включая Российскую Федерацию".

Отметим, закон Молдовы об особом правовом статусе Гагаузии предусматривает право Гагаузии на самоопределение в случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства.

В американском Институте изучения войны считают высказывания Гуцул попыткой Кремля использовать такие пророссийские силы в Молдове для дестабилизации, препятствования движению в ЕС и для оправдания потенциальных будущих операций против Молдовы.

Напомним, перед этим Гуцул в прошлом месяце на неделю ездила в Россию и хвасталась фото со встречи с Владимиром Путиным. По возвращении она заявила, что договаривалась о дешевом газе и "бонусах к зарплатам" для Гагаузии.

В течение последних недель в Москву ездили и другие молдовские политики, в частности беглый олигарх Илан Шор и депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не понимает таких поездок в Москву в то время, когда Россия продолжает агрессию против Украины.