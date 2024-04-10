Лідерка автономії у Молдові лякає виходом зі складу країни у разі об’єднання з Румунією

Лідерка (башкан) автономного регіону Молдови Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що у разі потенційного об’єднання Молдови з Румунією хоче ініціювати вихід зі складу Молдови та готова просити Росію про "захист", якщо цьому перешкоджатимуть.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, такі заяви вона зробила у спілкуванні з російськими держЗМІ під час нової поїздки до Москви.

Гуцул пригрозила відокремленням Гагаузії у разі рішення Кишинева об’єднуватися з Румунією. Вона зазначила, що хотіла б, щоб регіон залишався частиною Молдови, але за умови її незалежності, а у разі рішення про об’єднання з Румунією буде "вживати заходів".

"Ми розуміємо, що у такому разі буде реакція не лише Кишинева, але й Бухареста, який контролює дії молдовської влади. Реакція може бути дуже різна, від гучних погроз до введення військ і спроб розпустити Гагаузьку автономію", – заявила вона.

Гуцул сказала, що "сподівається на здоровий глузд", але якщо така ситуація виникне, то вона "буде звертатися до всіх країн, звісно, включно з Російською Федерацією".

Зазначимо, закон Молдови про особливий правовий статус Гагаузії передбачає право Гагаузії на самовизначення у разі зміни статусу Республіки Молдова як незалежної держави.

В американському Інституті вивчення війни вважають висловлювання Гуцул спробою Кремля використати такі проросійські сили у Молдові для дестабілізації, перешкод для руху до ЄС та для виправдання потенційних майбутніх операцій проти Молдови.

На початку квітня прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що є прихильником ідеї об’єднання своєї країни з Молдовою. За його словами, об'єднання країн може відбутися або всередині Євросоюзу, або якимось іншим шляхом, але ініціатива щодо цього має йти від Молдови.

Нагадаємо, перед цим Гуцул на тиждень їздила у Росію минулого місяця та хвалилася фото зустрічі з Владіміром Путіним. Після повернення вона заявила, що домовлялась про дешевий газ і "бонуси до зарплат" для Гагаузії.

Протягом останніх тижнів до Москви їздили й інші молдовські політики, зокрема олігарх-утікач Ілан Шор та депутати Блоку комуністів і соціалістів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що не розуміє таких поїздок до Москви у той час, коли Росія продовжує агресію проти України.