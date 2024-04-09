Санду о визитах руководства Гагаузии в Россию: Они считают, что война – это нормально

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не понимает действия руководства автономного региона Гагаузия, которое в последние недели совершило несколько визитов в Россию, а его башкан (глава) Евгения Гуцул также провела встречу с Владимиром Путиным.

Об этом она сказала в интервью порталу Nokta, сообщает "Европейская правда".

Санду подчеркнула, что для нее и ее власти приоритетом будет сохранение мира в Молдове, поэтому она не может поддержать "тех, кто развязал эту войну, тех, кто ежедневно убивает мирных людей, невинных людей".

"Я так понимаю, что люди в Комрате (административный центр Гагаузии. – Ред.), которые об этом говорят открыто и которые ездят туда (в Россию. – Ред.), они считают, что война – это нормально, и убивать мирных людей у себя дома – это нормально. Я не понимаю этих людей", – добавила она.

Молдавский президент подчеркнула, что готова вести диалог с представителями Гагаузии, "которые не связаны с этой группой людей, криминальной группировкой" пророссийского олигарха-беглеца Илана Шора.

В прошлом месяце башкан Гагаузии Евгения Гуцул на неделю ездила в Россию и хвасталась фото встречи с Владимиром Путиным. По возвращении она заявила, что договаривалась о дешевом газе и "бонусах к зарплатам" для Гагаузии.

В течение последних недель в Москву ездили и другие молдавские политики, в частности беглый олигарх Илан Шор и депутаты Блока коммунистов и социалистов.

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