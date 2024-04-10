В Германии в аварии школьного автобуса пострадали 16 учеников

В немецком городе Гольцминден 16 учеников были доставлены в больницы после аварии со школьным автобусом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, перед этим один из автомобилей уступил дорогу школьному автобусу. Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения.

Некоторые пассажиры потеряли равновесие, всего 14 человек получили легкие ранения, а двое – серьезные травмы.

После инцидента автобус продолжил свой путь к школьной площадке в городе Беверн.

В сообщении говорится, что 26-летний водитель, который не предоставил преимущество в движении автобусу, уже установлен. В связи с этим продолжается дальнейшее расследование.

Напомним, в декабре в Германии во время сильного гололеда произошло ДТП с участием школьного автобуса, в котором погиб один ребенок.

Также в декабре трое шведов пострадали в результате пожара в автобусе на территории Германии.