У Німеччині в аварії шкільного автобуса постраждали 16 учнів

У німецькому місті Гольцмінден 16 учнів були доставлені до лікарень після аварії зі шкільним автобусом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, перед цим один з автомобілів поступився дорогою шкільному автобусу. Водій автобуса різко загальмував, щоб уникнути зіткнення.

Деякі пасажири втратили рівновагу, загалом 14 осіб отримали легкі поранення, а дві людини – серйозні травми.

Після інциденту автобус продовжив свій шлях до шкільного майданчика в місті Беверн.

У повідомленні йдеться, що 26-річний водій, який не надав перевагу в русі автобусу, вже встановлений. У зв'язку з цим триває подальше розслідування.

Нагадаємо, у грудні у Німеччині під час сильної ожеледі сталася ДТП за участю шкільного автобуса, у якій загинула одна дитина.

Також у грудні троє шведів постраждали внаслідок пожежі в автобусі на території Німеччини.