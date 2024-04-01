Трьох лижників, що потрапили в лавину у Швейцарії, знайшли мертвими

Рятувальники знайшли мертвими трьох лижників, які вдень потрапили у лавину на гірськолижному курорті у швейцарських Альпах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарську телерадіокомпанію SRF.

Після сходження лавини близько 14 години за місцевим часом безперервно тривала пошукова операція на великій площі.

Надвечір трьох лижників, які потрапили у лавину, знайшли мертвими. Ще одну постраждалу людину вдалося врятувати.

Станом на понеділок у швейцарських Альпах був оголошений другий рівень лавинної небезпеки через велику кількість свіжого снігу та штормовий вітер.

За поточний зимовий сезон, що добігає кінця, у Швейцарії внаслідок сходження лавин загинули 14 людей, більшість із них – лижники.

Так, на початку березня рятувальні служби шукали шістьох лижників, які зникли у швейцарських Альпах у складних погодних умовах. Згодом п'ятьох з них знайшли мертвими.

Минулого тижня одна людина загинула у лавині біля гірськолижного курорту у Грузії.