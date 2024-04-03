У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих

Гелікоптер, що перевозив пасажирів до гірського пункту висадки лижників, розбився у вівторок у швейцарських Альпах, внаслідок чого три людини загинули та ще троє постраждали.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

У поліції кантону Вале заявили, що в цьому районі задіяли сім рятувальних вертольотів, щоб допомогти витягти двох людей, які перебували на борту, та доставити їх до найближчої лікарні.

Влада розпочала розслідування, щоб з'ясувати, чому легкий службовий вертоліт з'їхав з посадкового майданчика біля вершини Петі Комбен висотою 3668 метрів на південному заході Швейцарії, зазначили правоохоронці.

Розслідуванням займається федеральна прокуратура разом з регіональною та національною поліцією Швейцарії.

Днями рятувальники знайшли мертвими трьох лижників, які потрапили у лавину на гірськолижному курорті Церматт у швейцарських Альпах.

Повідомляли, що після сходження лавини близько 14 години за місцевим часом безперервно тривала пошукова операція на великій площі.

На початку березня рятувальні служби шукали шістьох лижників, які зникли у швейцарських Альпах у складних погодних умовах. Згодом п'ятьох з них знайшли мертвими.