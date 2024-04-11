У горах Австрії лавина забрала життя двох людей

Двоє людей загинули та ще щонайменше двох вдалося врятувати після сходження лавини в Альпах на заході Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Лавина зійшла поблизу села Вент, неподалік від кордону з Італією в провінції Тіроль. Сніговий зсув був завдовжки 180 м і завширшки 80 м.

За попередніми даними, у момент зсуву у цьому районі перебували 17 осіб. Повідомляють, що це були члени групи нідерландців, які займалися зимовими видами спорту.

Не всі вони потрапили під лавину, яка зійшла на висоті 2500 м.

Керівник місцевої екстреної служби Бернд Ноглер повідомив BBC, що на місце події вирушили вертольоти, рятувальні групи, собаки та поліція.

Він попередив, що небезпека сходження нових лавин дуже висока, тому рятувальники діяли з особливою обережністю.

Підвищення температури в Тіролі збільшило ризик сходження лавин.

Раніше цього тижня 19-річний німецький турист потрапив під лавину біля озера Ахензеє на північний схід від Інсбрука.

На початку квітня у швейцарських Альпах впав гелікоптер, троє людей загинули, троє постраждали.

А днями рятувальники знайшли мертвими трьох лижників, які потрапили у лавину на гірськолижному курорті Церматт у швейцарських Альпах.