У Німеччині сотні людей вийшли на марш солідарності після спроби підпалу синагоги

Кілька сотень мешканців північнонімецького міста Ольденбург вийшли в неділю на вулиці, щоб взяти участь у демонстрації солідарності на підтримку своїх єврейських сусідів після спроби підпалу місцевої синагоги в п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

За оцінками поліції, на акцію вийшло понад 500 осіб, водночас організатори вважають, що їх зібралося близько 700.

DPA

Виступаючи перед натовпом, який зібрався біля місця нападу, мер Ольденбурга Юрген Крогман назвав п'ятничний інцидент "нічим іншим, як замахом на вбивство й терором".

Голова єврейської громади Ольденбурга Клер Шауб-Мур подякувала присутнім за підтримку.

"Ми глибоко вражені цією солідарністю. Ми відчуваємо цю силу, і вона набагато більша, ніж те, що сталося на нашому порозі, на порозі синагоги", – сказала вона.

Розслідування інциденту проводить Державне кримінальне відомство Нижньої Саксонії (LKA). Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер назвала напад огидним і нелюдським.

У німецькому місті Ольденбург, що у Нижній Саксонії, вдень 5 квітня невідомий спробував здійснити підпал синагоги, але пожежа не встигла розгорітися.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки працівники сусіднього культурного центру змогли швидко загасити вогонь, який пошкодив двері споруди.

Встановити особу палія і затримати його поки не вдалося. Поліція припускає, що ця людина діяла самостійно. Заходи безпеки довкола синагоги посилили.

Нагадаємо, в Австрії у грудні повідомляли про затримання підлітка, який міг планувати напад на синагогу.

Невдовзі після ескалації на Близькому Сході через напад ХАМАС на Ізраїль та операцію, яку Ізраїль розпочав у відповідь, Єврокомісія заявила про "сплеск антисемітизму" у європейських країнах та закликала до солідарності з єврейськими громадами.