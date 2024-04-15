В Тбилиси началась масштабная акция против закона об "иноагентах"

В грузинской столице Тбилиси перед зданием парламента проходит акция протеста против "закона об иноагентах".

Об этом сообщает Sova, информирует "Европейская правда".

На проспекте Руставели собрались представители НПО, грузинских СМИ и другие граждане Грузии.

Mtavari Arkhi

В руках митингующих – плакаты с главными антироссийскими и проевропейскими посланиями: "Нет – российскому закону! Да – Европе!".

На митинге прозвучали гимны Грузии и Европейского Союза.

Движение транспорта на проспекте Руставели в настоящее время ограничено.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах". Сообщалось, что на заседание пустили не всех аккредитованных журналистов.

Во время заседания один из оппозиционных депутатов подрался с представителем правящей партии.

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.

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