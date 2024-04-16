На протестах в Тбилиси против закона об "иноагентах" задержали более десятка человек

Грузинские власти сообщили о 14 задержанных по итогам вечернего протеста под парламентом Грузии против скандального закона "о прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что всего под парламентом задержали 14 участников акции протеста, им предъявляют обвинения по статьям кодекса об административных правонарушениях о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

В ведомстве объяснили задержание тем, что протестующие "нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление полиции и оскорбляли правоохранителей".

Также заявили, что пострадал один правоохранитель и ему оказывали медицинскую помощь.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах".

Заседание юридического комитета сопровождалось инцидентом – один из оппозиционных депутатов ударил представителя партии власти во время споров о законе.

Еще днем под зданием парламента собрался протест, к вечеру он расширился.

Ситуация под парламентом обострилась, когда участники попытались идти шествием вокруг здания, а полиция не пускала их. Президент Грузии раскритиковала действия полиции. Напряжение снизилось, когда работа в парламенте завершилась и депутаты партии власти "Грузинская мечта" покинули здание.

На 11 утра вторника снова планируют акцию протеста под парламентом.

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