В Германии провели масштабный рейд против перевозчиков мигрантов: 10 арестованных

В Германии провели масштабный рейд против перевозчиков мигрантов: 10 арестованныхНемецкие власти в среду утром провели масштабный рейд против международной банды перевозчиков мигрантов, которая использовала визовые разрешения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Более тысячи правоохранителей обыскали десятки домов, магазинов и офисов на западе и юге Германии и арестовали 10 подозреваемых в земле Северный Рейн-Вестфалия, в том числе двух адвокатов, говорится в сообщении полиции.

Подозреваемых обвиняют в том, что они незаконно воспользовались специальными немецкими иммиграционными правилами, действующими только для квалифицированных иностранных рабочих, чтобы за сотни тысяч евро получить вид на жительство для около 350 преимущественно граждан Китая, которые не соответствуют необходимым критериям.

По данным Bild, в рамках этой аферы подкупили несколько сотрудников иммиграционных служб.

Рейды провели в землях Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бавария, Гамбург и Берлин, где полиция изъяла средства и собрала доказательства.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер поблагодарила полицию и прокуратуру за "массированный удар против международной организованной контрабанды мигрантов".

"Мы продолжим этот жесткий подход к борьбе с организованным нелегальным ввозом мигрантов", – пообещала она.

Недавно немецкий парламент принял закон о введении платежных карточек для искателей убежища – системы, которая должна ограничить выплату помощи наличными и сделать страну менее привлекательной для мигрантов.

Ранее Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС, призванную сделать прием мигрантов более упорядоченным и эффективным.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.