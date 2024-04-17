У Німеччині провели масштабний рейд проти перевізників мігрантів: 10 арештованих

Німецька влада у середу вранці провела масштабний рейд проти міжнародної банди перевізників мігрантів, яка використовувала візові дозволи.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Понад тисяча правоохоронців обшукали десятки будинків, магазинів і офісів на заході й півдні Німеччини та заарештували 10 підозрюваних в землі Північний Рейн-Вестфалія, зокрема двох адвокатів, йдеться в повідомленні поліції.

Підозрюваних звинувачують у тому, що вони незаконно скористалися спеціальними німецькими імміграційними правилами, що діють лише для кваліфікованих іноземних робітників, щоб за сотні тисяч євро отримати посвідки на проживання для близько 350 переважно громадян Китаю, які не відповідають необхідним критеріям.

За даними Bild, в межах цієї афери підкупили кілька співробітників імміграційних служб.

Рейди провели в землях Північний Рейн-Вестфалія, Шлезвіг-Гольштейн, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Баварія, Гамбург та Берлін, де поліція вилучила кошти та зібрала докази.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер подякувала поліції та прокуратурі за "масований удар проти міжнародної організованої контрабанди мігрантів".

"Ми продовжимо цей жорсткий підхід до боротьби з організованим нелегальним ввезенням мігрантів", – пообіцяла вона.

Нещодавно німецький парламент схвалив закон про запровадження платіжних карток для шукачів притулку – системи, яка має обмежити виплату допомоги готівкою і зробити країну менш привабливою для мігрантів.

Раніше Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.