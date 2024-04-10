Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС

Европейский парламент на заседании 10 апреля принял пакет мер, призванных пересмотреть систему предоставления убежища мигрантам и упорядочить и упростить процедуру их высылки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявила в Twitter (X) президент Европарламента Роберта Метсола.

По словам Метсолы, "основательная законодательная рамка" для решения вопросов миграции и предоставления убежища в Евросоюзе является "балансом между солидарностью и ответственностью".

Новые положения о миграции и убежище в ЕС одобрили голосами прежде всего правоцентристов в Европарламенте, тогда как левые и ультраправые поддержали лишь отдельные меры, а другие раскритиковали.

Пакет мер, впервые предложенный в 2018 году, призван ускорить процессы предоставления убежища, причем на принятие решений о праве на убежище и принудительное возвращение будет отводиться не более 12 недель.

Также предусматривается создание единой централизованной системы проверки на внешней границе ЕС и базы данных EURODAC, которая позволит государствам-членам проверить, не подавал ли искатель убежища такого же заявления в другой стране.

Еще одно положение, на котором настаивали Греция и Италия, касается введения механизма "солидарности": страны, которые перегружены большим количеством прибывших мигрантов, смогут перенести процесс предоставления убежища в другое государство-член ЕС.

Страны, расположенные дальше вглубь европейского континента, получат выбор: принять определенное количество мигрантов или оплатить средства в общий фонд Евросоюза.

Напомним, в конце 2023 года испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.

За 2023 год в ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.