Шольц говорит, что для завершения войны в Украине нужна не только помощь оружием, но и дипломатия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине военную помощь, но одновременно хочет активизировать дипломатические усилия для завершения развязанной РФ войны.

Об этом он заявил, подводя итоги переговоров с руководством Китая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Шольц подчеркнул важность того, что союзники будут поддерживать Украину "так интенсивно и так долго, как это необходимо", но в то же время будут "способствовать дипломатическим усилиям".

Канцлер рассказал, что во время поездки в Китай он увидел сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе переговоров.

"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников есть также вопрос дипломатии – и именно это сейчас в центре внимания... Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал", – отметил Шольц.

Ранее Шольц упрекнул Китай за поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, заявила, что провела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.