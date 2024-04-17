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Шольц говорит, что для завершения войны в Украине нужна не только помощь оружием, но и дипломатия

Новости — Среда, 17 апреля 2024, 16:55 — Ирина Кутелева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине военную помощь, но одновременно хочет активизировать дипломатические усилия для завершения развязанной РФ войны.

Об этом он заявил, подводя итоги переговоров с руководством Китая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Шольц подчеркнул важность того, что союзники будут поддерживать Украину "так интенсивно и так долго, как это необходимо", но в то же время будут "способствовать дипломатическим усилиям".

Канцлер рассказал, что во время поездки в Китай он увидел сигналы, свидетельствующие о широкой поддержке и понимании необходимости продолжения начатых в Копенгагене, Джидде, Валлетте, Давосе переговоров.

"Я считаю, что это необходимый прогресс. Потому что кроме военной поддержки Украины со стороны Германии и ее друзей и союзников есть также вопрос дипломатии – и именно это сейчас в центре внимания... Для меня очень важно, чтобы было ясно, что Путин не может просто продолжать эту войну, как он ее начал", – отметил Шольц.

Ранее Шольц упрекнул Китай за поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, заявила, что провела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

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