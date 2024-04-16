Шольц на встрече с Си попросил Китай способствовать миру в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос мира в Украине, против которой РФ ведет захватническую войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Во время переговоров с лидером Китая канцлер ФРГ заявил, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН – принцип нерушимости национальных границ.

"Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем сделать больший вклад для достижения справедливого мира в Украине", – отметил Шольц.

В то же время в заявлении по итогам встречи лидеров говорится, что Китай не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса", а Пекин "по-своему продвигает мирные переговоры", информирует Tagesschau.

Отмечается, что КНР поддержит международную мирную конференцию, которая запланирована в Швейцарии, если РФ и Украина захотят принять в ней участие.

Накануне Шольц упрекнул Китай за поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины.

Ранее Шольц прибыл в Китай с трехдневным визитом, во время которого хочет убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина и помочь положить конец войне России против Украины.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая завершила четырехдневный визит в Китай, ранее заявила, что имела там "тяжелые разговоры" об Украине и поддержке России китайскими компаниями.

СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.