Германия уже ищет ПВО для Украины у государств Персидского залива

Министры иностранных дел и обороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма получила в свое распоряжение газета Financial Times, его содержание изданию подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Письмо немецких министров обращено к странам-членам Альянса, а также к "широкому кругу партнеров, которые не являются членами НАТО". По данным FT, речь идет в частности об арабских государствах Персидского залива.

Бербок и Писториус в письме отмечают, что Россия пытается разрушить Одессу – черноморский портовый город, который они назвали "экономической линией жизни" Украины – и Харьков, а волна атак на энергетическую инфраструктуру нанесла еще больший ущерб, чем зимой 2022-23 годов.

"Мы должны помочь Украине защититься от этого убийственного нападения. Мы призываем вас провести инвентаризацию всех систем противовоздушной обороны в ваших арсеналах и рассмотреть вопрос о том, что можно было бы передать Украине – целые системы или их части на постоянной основе или на ограниченный период", – говорится в письме.

Барбок и Писториус отметили, что инициатива Германии прежде всего направлена на получение большего количества систем Patriot для Украины, поскольку они доказали свою эффективность против российских баллистических ракет.

Но, как рассказали FT информированные немецкие чиновники, Берлин также ищет другие системы ПВО – такие как французско-итальянские SAMP/T и американо-норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

В комментарии для Financial Times Дмитрий Кулеба сказал, что Киев "очень благодарен Германии за ее лидерство в вопросе противовоздушной обороны для Украины".

"Мало того, что она предоставила собственные системы Patriot и ракеты, наши немецкие друзья активно ищут пути привлечения других стран, которые могут помочь. Мы призываем всех их ответить взаимностью на призыв Германии", – добавил украинский министр.

17-19 апреля Кулеба находится в Италии для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕП", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.