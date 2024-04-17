Кулеба едет в Италию договариваться с G7 о дополнительных системах ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи".

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Глава МИД примет участие в специальной сессии, посвященной укреплению международной поддержки Украины.

Кулеба проведет двусторонние переговоры с главами дипломатий Великобритании, Италии, Канады, Германии, Франции, Японии, США, ЕС и генеральным секретарем НАТО.

В развитие контактов президента Украины, ключевыми темами переговоров станут срочное предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора, противодействие сотрудничеству российского и северокорейского режимов, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками относительно получения двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.

13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Переговоры с союзниками происходят на фоне нехватки у Украины ракеты для ПВО. Президент Зеленский сообщил, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты на комплексах, которые защищали станцию.