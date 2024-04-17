Проект Джонсона предусматривает $61 млрд для Украины и союзников и требование передать ATACMS

Исправлено 22:00. Исправлен год в пункте о списании части кредита (2024 вместо 2025).

Законопроект о дополнительном финансировании для Украины, подготовленный спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с текстом документа.

Законопроект предусматривает выделение почти 28 миллиардов долларов на все операции, связанные с военной помощью США Украине.

Из них почти 13,8 миллиарда долларов до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, по которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Еще чуть более 13,4 миллиарда долларов могут направляться на замену и ремонт переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

Дополнительно по программе Foreign Military Financing, которая предусматривает выделение грантов на покупку оружия у производителей, проект Джонсона закладывает 1,6 миллиарда долларов.

Отдельное положение законопроекта предусматривает, что администрация Джо Байдена должна "как можно быстрее" передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время президент США может отложить это решение, если оно "будет вредить интересам национальной безопасности США".

Что касается экономической помощи, то законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиарда долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года.

Среди условий расходования этих средств – запрет выплат пенсий.

В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Законопроект Джонсона содержит ряд требований к администрации Байдена относительно отчетности.

В течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет обо всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней – отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.

Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена "стратегия поддержки Украины", которая должна быть многолетней и содержать перечень "конкретных целей", которые администрация стремится достичь.

Напомним, голосование за этот законопроект в Палате представителей США ожидается 20 апреля. В случае одобрения его должен принять Сенат и подписать президент Байден.