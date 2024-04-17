Байден поддержал предложение Джонсона по финансированию Украины

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

Байден заявил, что "решительно поддерживает" предложенные Джонсоном законопроекты о поддержке Израиля и Украины, а также укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Израиль стоит перед беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина – перед постоянными бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц. Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро за ним последовать", – добавил он.

Президент США пообещал "немедленно подписать" законопроекты, чтобы "послать сигнал миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России достичь успеха".

Как сообщалось, спикер Палаты представителей в среду внес отдельные законопроекты о помощи американским союзникам, в том числе и Украине, а также анонсировал отдельную инициативу о защите границы США и Мексики и противодействие России, Китаю и Ирану.

"Украинский" пакет предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии, а также содержит призыв к администрации передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.