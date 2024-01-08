В Польше при аварии военного грузовика ранены 8 солдат
Восемь солдат получили ранения в результате аварии с участием военного грузовика вблизи польского города Гайновка.
Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает радиостанция RMF FM.
Из-за сложного рельефа местности на место происшествия были отправлены два вертолета Воздушной спасательной службы.
По предварительным данным, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Продолжается расследование, четыре человека нуждаются в госпитализации, еще четырем оказывают помощь на месте.
Журналист радиостанции выяснил, что в военном грузовике находилось 12 солдат, он съехал с дороги.
В регионе наблюдаются сложные дорожные условия из-за зимней погоды.
В конце ноября в Румынии перевернулся микроавтобус, перевозивший семерых американских военных, пять человек получили травмы.
Перед этим американский военный погиб в ДТП в Германии.