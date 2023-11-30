В Румынии попал в ДТП микроавтобус с американскими военными

В Румынии перевернулся микроавтобус, перевозивший семерых американских военных, пять человек получили травмы.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Микроавтобус с семью военными направлялся с военной базы НАТО в Девеселу, где, среди прочего, дислоцируются силы ПВО.

ДТП произошло на перекрестке в городе Каракал – автобус перевернулся, вероятно, из-за того, что водитель не справился с управлением. Тесты подтвердили, что он был трезв.

В результате инцидента пять человек госпитализировали в Каракал с различными травмами.

Ранее в этом году американский военный погиб в ДТП в Германии.

В аварию попадала также военная техника в Латвии.