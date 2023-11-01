Город в Нидерландах начал борьбу со стихийной парковкой велосипедов в Нидерландах

Город Маастрихт в Нидерландах хочет бороться со стихийной парковкой велосипедов конфискацией и увеличением штрафов в случае, если владелец придет забирать его.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ранее в этом году Маастрихт запретил оставлять велосипеды запаркованными на очень длительное время.

Теперь городская администрация усиливает борьбу со стихийной парковкой: в историческом центре парковать свой двухколесный транспорт будет разрешено только на местах, оборудованных как велопарковка, а не к любому забору или фонарю.

Велосипеды нарушителей будут забирать, а за возвращение транспортного средства придется заплатить вдвое больше, чем до сих пор – 50 евро вместо 25.

В Маастрихте проживает около 120 тысяч человек, из которых примерно пятая часть – студенты. Велосипеды являются очень популярным способом передвижения в городе, поэтому стихийная парковка уже давно является проблемой – даже несмотря на то, что в городе немало обустроенных парковок, в том числе паркингов, где можно оставить велосипед на срок до двух недель.

"Очень радостно видеть, что все больше и больше людей пользуются велосипедами. Но иногда это создает проблемы в общественном пространстве, и это решение принято из-за того, что количество неправильно запаркованных велосипедов остается крайне большим, несмотря на все наши усилия", – заявил мэр Вим Хилленаар

В то же время местные политики, в частности представители "Зеленых левых", раскритиковали инициативу, заявив, что лучше усиленно штрафовать автомобилистов, а каждый человек, который выбирает велосипед как транспорт, делает вклад в то, чтобы в городе было как можно меньше автомобилей.

Напомним, с осени 2023 года Париж стал первой в Европе столицей без прокатных самокатов по решению референдума – из-за того, что прокатные самокаты создавали хаос на улицах и нередко вызывали ДТП.

Ужесточают правила для самокатчиков и во многих других европейских городах.

Рига в сентябре на день отменила плату за проезд в общественном транспорте города, чтобы поощрить горожан отказаться от частных автомобилей.