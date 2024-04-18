Трампистку Грин предлагают объявить "послом Путина в Конгрессе" из-за ее идеи по Украине

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джаред Московиц подал две правки к законопроекту помощи Украине, направленные против антиукраинской трампистки, республиканки Марджори Тейлор Грин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Одна из поправок, которую Московиц подал совместно с однопартийцем Грегом Лендсменом, указывает, что Грин "неоднократно пыталась блокировать помощь Украине, играя на руку незаконному нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Владимира Путина".

Кроме того, в своем Twitter (X) Грин распространяла российскую дезинформацию, поэтому, как предлагают Московиц и Лендсмен, трампистку надо назначить "специальным посланником Владимира Путина в Конгрессе США".

Другая правка авторства Московица предлагает переименовать офис Марджори Тейлор Грин в честь Невилла Чемберлена – премьера Британии, которого обвиняют в умиротворении лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Серия правок, которые подала трампистка, вызывают удивление. Одна из них предлагает, чтобы американские законодатели, проголосовавшие за помощь Украине, были обязаны вступить в Вооруженные силы Украины.

Другая – заключается в том, что Украина должна "закрыть все свои биолаборатории" и предоставить все данные о таких "исследованиях" правительству США, в противном случае не получит финансирования.

Марджори Тейлор Грин, сторонница теории заговора QAnon, и ранее отмечалась скандальными заявлениями в сторону Украины и западных чиновников.

Как сообщалось, пакет поддержки Украины, который внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам. Финальное голосование за законопроекты должно состояться до вечера субботы, 20 апреля.

Президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты, которые внес Майк Джонсон.

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