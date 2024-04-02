СМИ: США размышляют над продажей истребителей F-15 Израилю на $18 млрд

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, стоит ли продавать Израилю вооружение на сумму 18 миллиардов долларов, включающее полсотни самолетов F-15.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили пять информированных источников.

По словам источников, израильский пакет включает 50 самолетов F-15, а также вспомогательные услуги, обучение, техническое обслуживание и многолетнюю поддержку подрядчиков в течение срока эксплуатации самолетов, который обычно может длиться до 20 лет.

Один из источников сообщил, что администрация Байдена выразила поддержку Израилю в его просьбе о поставках F-15.

Собеседник агентства заявил, что продажа 25 истребителей F-15 Израилю рассматривается с момента получения США официального запроса в январе 2023 года, задолго до начала шестимесячной военной кампании Израиля в секторе Газа. Теперь же количество истребителей F-15, которое рассматривают на продажу, возросло до 50.

Другой источник сообщил, что ускорение поставок самолетов было одной из главных просьб министра обороны Израиля Йоава Галланта, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и провел переговоры с американскими чиновниками, в частности с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

По словам неназванного представителя власти США, самое раннее, когда самолет будет доставлен – это 2029 год, и то при условии, что официальное сообщение пришлют в Конгресс завтра, и что соглашение будет заключено немедленно.

"Обсуждение между администрацией президента и Конгрессом по F-15 уже состоялось", – сообщил второй источник, знакомый с этим вопросом, но добавил, что некоторые из четырех ведомств, которые должны одобрить любую передачу вооружений, еще не сделали этого.

Эта продажа происходит отдельно от помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, которую Байден попросил Конгресс одобрить в рамках пакета дополнительных расходов на национальную безопасность в размере 95 миллиардов долларов, который также включает помощь Украине и Тайваню.

Недавно сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на миллиарды долларов, несмотря на беспокойство относительно ожидаемого военного наступления на город Рафах на юге сектора Газа.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что Штаты хотят получить больше информации о планах Израиля по наземной операции.

В американском Госдепе считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.