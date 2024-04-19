Полиция задержала мужчину, который угрожал взрывом в посольстве Ирана в Париже

В Париже правоохранители задержали мужчину, который находился в посольстве Ирана и угрожал устроить взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

На момент задержания у задержанного не было при себе взрывчатки. Сейчас полиция обследует прилегающие территории.

По предварительной информации прокуратуры, мужчина, о котором идет речь, родился в Иране в 1963 году.

По словам очевидца происшествия, мужчина зашел в иранское посольство около 11:00 в пятницу.

Как отметили в полиции, затем он расстегнул пальто и показал "гранату и пояс со взрывчаткой".

Отмечается, что мужчина разложил какие-то флаги на полу дипмиссии и заявил, что хочет отомстить за смерть брата. Правоохранители проверяют эти заявления.

На место происшествия прибыло элитное спецподразделение BRI. Прилегающую территорию оцепили, движение метро поблизости было приостановлено.

Недавно глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

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