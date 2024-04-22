В Греции арестовали десятки людей из-за насилия на спортивных мероприятиях

Греческая полиция в понедельник арестовала десятки людей в рамках операции по искоренению насилия на спортивных событиях после убийства офицера полиции во время столкновений, вспыхнувших на волейбольном матче в Афинах в декабре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Представитель полиции сообщил, что по меньшей мере 50 человек арестовали во время широкомасштабной операции, которая началась в понедельник и включала в себя обыски в домах, конфискацию оружия и других доказательств.

В декабре 31-летнего офицера полиции Георгиоса Лингеридиса тяжело ранили сигнальной ракетой во время столкновений между спецназом и группой волейбольных фанатов на матче между командами "Олимпиакос" и "Панатинаикос". Позже он скончался от полученных травм.

В связи с инцидентом сначала задержали сотни человек, а одного мужчину отправили в тюремную камеру в ожидании суда по обвинению в непредумышленном убийстве Лингеридиса.

Насилие во время событий на спортивных аренах и за их пределами – частое явление в Греции, а в последние годы власти неоднократно обещали принять меры для искоренения хулиганства.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после вспышки насилия на спортивных мероприятиях провел изменения в Министерстве защиты граждан.

В прошлом году летом в Афинах между сторонниками местной команды АЕК и хорватского "Динамо Загреб" произошли столкновения, в результате которых погиб 29-летний болельщик АЕК.

Напомним, ранее Мицотакис объявил об ужесточении контроля над футбольными фан-клубами после резонансного убийства болельщика АЕК.