Премьер Греции начал 2024 год с перестановок в правительстве
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис начал год с незначительного обновления своего правительства.
Об изменениях министров на пресс-конференции объявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Основные изменения произошли в министерстве защиты граждан после недавней вспышки насилия на спортивных мероприятиях.
В частности, в декабре во время волейбольного матча нападающие запускали сигнальные ракеты в полицию.
А летом в Афинах между сторонниками местной команды АЕК и хорватского Динамо Загреб произошли столкновения, в результате которых погиб 29-летний болельщик АЕК.
На должность главы министерства защиты граждан возвращается Михалис Крисохоидес, который занимал должность министра здравоохранения.
А новым главой Минздрава станет Адонис Георгиадис, который до этого времени был министром труда.
На должность министра труда назначили Домну Михайлиду, которая была заместителем министра образования.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об ужесточении контроля над футбольными фан-клубами после резонансного убийства болельщика АЕК.