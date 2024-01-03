Премьер Греции начал 2024 год с перестановок в правительстве

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис начал год с незначительного обновления своего правительства.

Об изменениях министров на пресс-конференции объявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Основные изменения произошли в министерстве защиты граждан после недавней вспышки насилия на спортивных мероприятиях.

В частности, в декабре во время волейбольного матча нападающие запускали сигнальные ракеты в полицию.

А летом в Афинах между сторонниками местной команды АЕК и хорватского Динамо Загреб произошли столкновения, в результате которых погиб 29-летний болельщик АЕК.

На должность главы министерства защиты граждан возвращается Михалис Крисохоидес, который занимал должность министра здравоохранения.

А новым главой Минздрава станет Адонис Георгиадис, который до этого времени был министром труда.

На должность министра труда назначили Домну Михайлиду, которая была заместителем министра образования.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об ужесточении контроля над футбольными фан-клубами после резонансного убийства болельщика АЕК.