В Греции задержат 105 футбольных фанатов после гибели болельщика

Греческие власти решили задержать всех 105 футбольных фанатов, подозреваемых в причастности к массовым столкновениям в Афинах, которые закончились смертью 29-летнего болельщика греческого клуба АЕК Михалиса Кацуриса перед матчем против хорватского "Динамо" Загреб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует AP.

Прокуратура выдвинула всего 11 обвинений 105 болельщикам. Четыре из них являются тяжкими преступлениями, включая умышленное убийство и членство в преступной организации, а остальные – мелкими правонарушениями.

Сообщается, что 102 подозреваемых граждан Хорватии, а также три грека отрицают свою вину в смертельном ножевом ранении Михалиса Кацуриса.

Три следственные судьи и два прокурора допрашивали задержанных болельщиков группами – 30 в пятницу, 40 в субботу и 35 в воскресенье, после чего решался вопрос, задерживать ли их до судебного процесса.

Как утверждает полиция, Кацурис умер от ножевого ранения, а еще 10 фанатов получили ранения, когда десятки хорватских болельщиков, вооруженных деревянными дубинками и металлическими битами, напали на прохожих возле стадиона клуба АЕКа "Opap Arena" в прошлый понедельник.

Из-за насилия отборочный матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским "Динамо", который должен был состояться на прошлой неделе, отменил руководящий футбольный орган Европы УЕФА.

Ранее в рамках инициативы по борьбе с антисемитизмом на футбольных стадионах правительство Италии объявило, что запрещает игрокам носить на футболках номер 88, популярный в ультраправых кругах.

Напомним, в мае в Неаполе во время футбольных празднований застрелили сына босса мафии.