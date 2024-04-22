У Греції арештували десятки людей через насильство на спортивних заходах

Грецька поліція в понеділок арештувала десятки людей в межах операції з викорінення насильства на спортивних подіях після вбивства офіцера поліції під час сутичок, що спалахнули на волейбольному матчі в Афінах у грудні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Представник поліції повідомив, що щонайменше 50 осіб арештували під час широкомасштабної операції, яка розпочалася в понеділок та включала в себе обшуки в будинках, конфіскацію зброї та інших доказів.

У грудні 31-річного офіцера поліції Георгіоса Лінгерідіса важко поранили сигнальною ракетою під час зіткнень між спецпризначенцями і групою волейбольних фанатів на матчі між командами "Олімпіакос" та "Панатінаїкос". Пізніше він помер від отриманих травм.

У зв'язку з інцидентом спочатку затримали сотні осіб, а одного чоловіка відправили до тюремної камери в очікуванні суду за звинуваченням у ненавмисному вбивстві Лінгерідіса.

Насильство під час подій на спортивних аренах та за їхніми межами є частим явищем у Греції, а в останні роки влада неодноразово обіцяла вжити заходів для викорінення хуліганства.

У січні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після спалаху насильства на спортивних заходах провів зміни в Міністерстві захисту громадян.

Минулого року влітку в Афінах між прихильниками місцевої команди АЕК і хорватського "Динамо Загреб" сталися сутички, внаслідок яких загинув 29-річний вболівальник АЕК.

Нагадаємо, раніше Міцотакіс оголосив про посилення контролю над футбольними фан-клубами після резонансного вбивства вболівальника АЕК.