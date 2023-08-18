Греция усиливает контроль над футбольными фанатами из-за резонансного убийства

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об усилении контроля над футбольными фан-клубами после резонансного убийства фаната команды АЕК.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

По словам Мицотакиса, отныне каждая футбольная команда может иметь только один официальный фан-клуб, который должен работать в штаб-квартире каждого футбольного клуба.

С соответствующим заявлением греческий премьер выступил на встрече с президентом УЕФА Александера Чеферина, других министров и владельцев футбольных клубов "Олимпиакос", "Панатинаикос", АЕК и ПАОК.

"Фан-клубы будут закрыты. У каждой команды будет только один, размещенный в штаб-квартире команды", – пояснил Мицотакис.

Кроме того, по его словам, вход через ворота стадиона, которыми пользуются ультрас, теперь перейдет под юрисдикцию полиции, которая будет иметь право проводить проверки, когда сочтет нужным.

Премьер Греции выразил надежду, что власти не будут вынуждены прибегать к крайней мере – временному исключению греческих команд из европейских футбольных клубных соревнований.

Говоря об убийстве 29-летнего фаната Михалиса Кацуриса, Мицотакис выразил уверенность, что виновные будут найдены и наказаны.

Напомним, 8 августа из-за насилия отборочный матч Лиги чемпионов между АЕК и загребским "Динамо" отменил руководящий футбольный орган Европы УЕФА.

Перед этим сообщалось, что группа из 150 загребских ультрас напала на греческих болельщиков возле стадиона АЕК. Во время атаки один человек погиб от ножевых ранений. Сейчас ведется следствие.

14 августа стало известно, что греческие власти решили задержать всех 105 футбольных фанатов, подозреваемых в причастности к массовым столкновениям в Афинах, которые закончились смертью 29-летнего фаната АЕК.

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал действия греческих властей и назвал задержанных хорватских болельщиков "военнопленными".