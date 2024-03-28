Командующий армией Эстонии: Для победы над Россией надо удвоить расходы на оборону

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем утверждает, что его стране необходимо удвоить расходы на оборону в течение следующих двух лет, чтобы накопить достаточно боеприпасов и нанести решительное поражение российским силам, которые могут вторгнуться в страну.

Об этом он сказал во время визита в Японию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По мнению эстонского генерала, ни угроза ядерного ответа, ни перспектива значительных потерь не остановят Владимира Путина, если он решит напасть на Эстонию.

"Если ты покажешься на моей границе, то решающая победа должна наступить очень быстро: не за месяцы и годы, а за дни и недели. Если мы действительно верим, что это может произойти через три года, то мы должны принимать решение уже сегодня", – добавил он.

Герем добавил, что говорил с представителями Министерства обороны Японии в Токио о приобретении компонентов, которые могли бы помочь Эстонии дешевле строить оборонную технику.

Эстония уже увеличила свой оборонный бюджет примерно до 3% ВВП, что является одним из самых высоких показателей среди членов НАТО.

В прошлом месяце эстонская Служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия и намерена удвоить количество войск, размещенных вдоль ее границы со странами Балтии и Финляндией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также говорил, что у НАТО есть около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать Альянс.