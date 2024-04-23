Британский парламент окончательно одобрил высылку мигрантов в Руанду

Британский правительственный законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду наконец станет законом после того, как Палата лордов в ночь на вторник одобрила его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В течение нескольких недель члены Палаты лордов выступали против этой схемы, которая предусматривает депортацию искателей убежища, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, в африканскую страну, и пытались заставить министров внести изменения в противоречивое законодательство.

Но после нескольких раундов так называемого "пинг-понга", во время которого законопроект в течение вечера понедельника кружил между обеими палатами, и депутаты, и члены Палаты лордов согласились с планом, и вскоре он станет законом.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что законопроект станет законом "в течение нескольких дней", добавив, что его прохождение через Палату лордов стало "знаковым моментом в нашем плане остановить лодки".

Схема с Руандой была впервые предложена Борисом Джонсоном два года назад как способ удержать нелегалов от опасных путешествий через Ла-Манш.

Но она столкнулась с широкой критикой со стороны оппозиционных партий, благотворительных организаций и даже некоторых чиновников, и ни один рейс так и не вылетел в Руанду, несмотря на предыдущие обещания премьер-министра.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В стране остается немало критиков идеи этого механизма, которые заявляют, что эта модель аморальна и может нарушать международное право, что может снова создать проблемы для Британии. Риши Сунак уже заявлял, что не позволит иностранным судам заблокировать планы, и что Соединенное Королевство даже готово рассматривать выход из Европейского суда по правам человека.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в понедельник, что первый рейс с искателями убежища в Руанду отправится через 10-12 недель.