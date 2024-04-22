Прем'єр Британії пообіцяв, що перший літак з мігрантами вирушить до Руанди за 10-12 тижнів

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив у понеділок, що перший рейс із шукачами притулку до Руанди відправиться через 10-12 тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У понеділок Сунак виклав плани своєї флагманської політики щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Виступаючи на пресконференції, Сунак сказав, що не буде окреслювати точні операційні деталі плану, але сказав, що уряд зробив конкретні приготування.

"Я можу підтвердити, що ми поставили аеродром у режим очікування, забронювали комерційні чартерні літаки на певні слоти, і у нас є 500 добре навчених осіб, готових супроводжувати нелегальних мігрантів аж до Руанди, і ще 300 будуть навчені найближчими тижнями", – сказав Сунак.

"Ми готові. Плани є. І ці рейси будуть виконуватися, що б не сталося", – наголосив він.

Відповідно до розкладу, встановленого Сунаком, перший рейс повинен відправитися в липні.

Сунак також сказав, що він "впевнений", що план відповідає всім міжнародним зобов'язанням Британії, відповідаючи на запитання про вимоги за Європейською конвенцією з прав людини.

"Якщо ми коли-небудь постанемо перед вибором між нашою національною безпекою – безпекою наших кордонів – і членством в іноземному суді (у цьому випадку йдеться про ЄСПЛ. – Ред.), я, звичайно, завжди віддаватиму пріоритет нашій національній безпеці", – сказав він.

Минулого тижня Палата громад парламенту Великої Британії відхилила зміни, внесені Палатою лордів до суперечливого законопроєкту уряду про депортацію нелегально прибулих мігрантів до Руанди.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

В країні залишається чимало критиків ідеї цього механізму, які заявляють, що ця модель аморальна та може порушувати міжнародне право, що може знову створити проблеми для Британії. Ріші Сунак вже заявляв, що не дозволить іноземним судам заблокувати плани, та що Сполучене Королівство навіть готове розглядати вихід з Європейського суду з прав людини.